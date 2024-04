L'Union veut protéger son arme plus si secrète : "Il n'a jamais vécu d'être autant sous le feu des projecteurs"

Mohamed Amoura semble avoir retrouvé la confiance juste à temps. Alexander Blessin est conscient de l'importance de son attaquant.

Mohamed Amoura a dû jouer quelques matchs avec un masque après s'être cassé un os du visage en équipe nationale d'Algérie. "Demandez à quiconque a déjà dû le faire - surtout à moi - et tout le monde vous dira que c'est quelque chose de spécial" a déclaré Blessin dans Het Nieuwsblad. "Votre champ de vision périphérique n'est pas comme il devrait être."

Les défenseurs sont au courant des délicatesses physiques de l'attaquant et ne se privent pas de jouer à la limite du tolérer pour le sortir de son match : "Ils font tout leur possible pour l'arrêter", confirme Blessin. "Cela se voit avec ce qu'il a eu à l'épaule, sans compter quelques coups à la cheville".

La saison passée, Amoura n'était pas encore un titulaire indiscutable à Lugano. Physiquement, ce n'est pas la même chose que d'enchaîner les matchs tous les trois jours.

Des hauts et des bas tout sauf illogiques

Devenir la star de l'équipe est également un changement qu'il a fallu digérer : "Il y a beaucoup de choses qui lui arrivent en même temps et c'est tout nouveau. Il n'a jamais vécu le fait d'être autant sous les projecteurs. Je me souviens encore d'une conférence de presse avec Mathias Rasmussen, où on parlait plus d'Amoura que de Rasmussen".

Conscient que son joueur ne traverse pas une passe facile, Alexander Blessin l'a protégé en lui maintenant sa confiance malgré des prestations moindres. Amoura l'en a remercié en retrouvant le chemin des filets à l'Antwerp, après deux mois de disette. A-t-il lui aussi lancé ses Playoffs au Bosuil ?