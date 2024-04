Colin Coosemans dans les buts dimanche, Amuzu dans un autre rôle : voici la solution de Riemer

Il est très peu probable que Anders Dreyer et Kasper Schmeichel jouent dimanche contre le Cercle Bruges. Les deux joueurs ne sont pas gravement blessés, mais aucun risque ne sera pris avec eux en vue du reste des play-offs.

Si Schmeichel ne joue pas, Colin Coosemans fera ses débuts en tant que titulaire à Anderlecht. Mads Kikkenborg n'est pas encore considéré prêt pour l'équipe A car il n'a pas encore tout à fait digéré le passage d'un club relativement petit à Anderlecht.

Une question plus importante est de savoir comment Riemer va résoudre l'absence de Dreyer, qui n'a pas de "réel" remplaçant direct. Une solution possible serait de faire jouer Luis Vazquez, mais Riemer préfère le garder en joker.

Même situation pour Nilson Angulo, qu'il préfère actuellement voir entrer en jeu en fin de match pour faire la différence avec sa vivacité et sa vitesse. Il est également probable que Mario Stroeykens reste sur le flanc gauche, même si ce n'est pas sa position préférée.

Amuzu à... droite ?

Qui évoluera alors sur la droite ? Cela pourrait bien être... Francis Amuzu. Amuzu est considéré comme un pur ailier gauche, mais peut tout aussi bien être utilisé à droite. Il y a joué à plusieurs reprises par le passé.

Quoi qu'il en soit, l'intention est de permuter les flancs autant que possible si le match le permet. Stroeykens aime aussi beaucoup se déplacer.

Dreyer devrait être ménagé ce week-end afin d'être prêt pour les matchs contre l'Union, Genk et le Club Bruges. Ceux-ci seront probablement décisifs dans la course au titre.

Une pause pour Dreyer ne serait pas du luxe non plus. Après Debast et Vertonghen, il est le joueur ayant le plus de minutes dans l'équipe.