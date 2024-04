"Il gaspille beaucoup son talent" : le paradoxe Andreas Skov Olsen, grandement freiné dans sa quête des sommets

La courbe de performance d'Andreas Skov Olsen est devenu une énigme, au Club de Bruges. Le Danois est assurément un footballeur de grande qualité, mais il fait souvent preuve d'une irrégularité déconcertante.

Paul Okon est un footballeur très apprécié en Venise du Nord, pour avoir disputé 97 rencontres sous les couleurs du Club de Bruges. L'Australien suit encore attentivement la Jupiler Pro League, et surtout son ancienne équipe. Et selon lui, le plus grand talent brugeois ne s'appelle pas Antonio Nusa, mais bien Andreas Skov Olsen.

"Il a les qualités pour viser plus haut, je ne suis pas surpris que des grands clubs l'aient sur leur radar. On me dit souvent que c'est aussi le meilleur joueur à l'entraînement" a-t-il commenté dans les colonnes du Nieuwsblad, ce samedi.

Qu'est-ce qui cloche avec Andreas Skov Olsen ?

Toutefois, le Danois a encore beaucoup de choses à apprendre pour fréquenter le très haut niveau. "Il gaspille un petit peu son talent, parce qu'il ne met pas de cohérence dans son jeu et se blesse souvent."

Parfois, Skov Olsen n'est pas le plus simple à vivre. Après le déplacement au PAOK, il aurait même pris l'avion car, en léger conflit avec le staff médical brugeois, il aurait voulu qu'un médecin danois l'examine.

Nicky Hayen n'a pas pu compter sur lui lors des quatre derniers matchs, et l'ailier ne sera pas non plus de la partie à Genk. Une situation qui fait le bonheur de Michal Skoras, qui s'épanouit désormais dans la peau d'un titulaire. Le Danois manque clairement de régularité, un atout indispensable pour passer un cap dans une carrière.