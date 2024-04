Malines n'a pas encore abandonné l'Europe, et remet un petit coup de pression sur La Gantoise !

Grâce à un gros quatrième quart d'heure, le KV Malines s'est imposé contre OHL, et a conforté sa deuxième place des Europe Play-Offs. Les Malinois n'ont pas encore abandonné l'Europe.

À l'aube de cette sixième journée de Play-Offs, les Malinois a six longueurs de retard sur La Gantoise, en tête des Play-Offs 2. Malines n'a donc plus le droit à l'erreur et doit tout gagner pour encore croire à l'Europe.

Le premier de ses cinq derniers adversaires, Louvain, se dressait sur sa route, ce samedi après-midi. Après une première période difficile, le Kavé n'a pas failli, grâce à un gros quatrième quart d'heure.

Schoofs et Bassette renversent Louvain

Au retour des vestiaires, c'est Rob Schoofs qui va sévir le premier. Le milieu de terrain profite d'un assist de l'autre patte d'or de l'effectif, Nikola Storm, pour recommencer la rencontre de la meilleure des manières (1-0, 47e).

Il faut à peine plus de dix minutes à Norman Bassette pour l'imiter. Le jeune avant-centre, qui avait vu son but au Standard refusé pour une juste position de hors-jeu, permet cette fois aux siens de doubler la mise (2-0, 58e).

En fin de rencontre, Mrabti s'y prend à deux fois pour sceller le score final. Son premier penalty, obtenu par Bassette via une faute de Banzuzi, n'avait pas trompé Leysen. Toutefois, les Louvanistes avaient avancé dans le rectangle avant la frappe de Mrabti, le VAR a donc ordonné de frapper à nouveau le penalty. Cette fois, le Malinois ne s'est pas manqué (3-0, 90+2e).

Succès confortable du Kavé, qui met un petit peu la pression sur La Gantoise. Malines est à trois points, les Buffalos reçoivent Westerlo ce samedi soir (20h45).