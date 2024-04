Il y aura un Belge sur le banc de Liverpool la saison prochaine

Arne Slot sera le nouvel entraîneur des Reds de Liverpool, c'est presque acté. Et le successeur de Jürgen Klopp compte un Belge au sein de son staff.

Jürgen Klopp quittera Liverpool au terme de la saison 2023-2024, après 9 ans de travail remarquable à Anfield. L'entraîneur des Reds verra - sauf gros retournement de situation - Arne Slot lui succéder. Klopp a déjà lui-même validé le choix du club pour sa succession (lire ici).

Slot, entraîneur de Feyenoord, arrivera très probablement à Liverpool avec son staff, lui qui réalise à nouveau une belle saison aux Pays-Bas (2e en championnat, victoire en Coupe) après avoir remporté le titre la saison passée.

Et au sein de ce staff, on retrouve un Belge : Ruben Peeters (31 ans). Ancien préparateur physique des jeunes de Genk, Peeters avait ensuite intégré le staff de l'équipe A en 2017, très jeune, et était resté préparateur sous la houlette de six entraîneurs différents.

En juillet 2021, Peeters rejoignait Feyenoord en tant que Responsable de performance, et a donc participé à tous les succès de Arne Slot depuis (on peut ajouter, aux titres nationaux, une finale d'Europa League en 2022).

Ruben Peeters relèvera là le plus grand défi de sa jeune carrière en travaillant avec les joueurs de Liverpool.