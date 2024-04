Mehdi Bayat soulagé...mais d'humeur dénonciatrice : "C'est malsain"

Charleroi a assuré l'essentiel en se sauvant via les Playdowns. Les Carolos peuvent donc se tourner vers la saison prochaine.

Mehdi Bayat peut souffler : Charleroi s'est épargné des frayeurs inutiles en assurant son maintien dès la quatrième journée des Playdowns : " Je suis partagé entre deux sentiments, complètement à l’opposé. D’un côté, je suis fier du travail qui a été accompli sur ces cinq dernières semaines pour faire en sorte qu’on puisse assurer notre place en division un" explique-t-il au micro de la RTBF.

"Et puis en même temps, beaucoup de frustrations parce que ce n’était pas notre place, on n’aurait pas dû se retrouver ici lorsque je vois ce que cette équipe est capable de faire" poursuit-il.

Le Sporting est sauvé mais jouera ses derniers matchs à fond : "On doit tout faire pour être un arbitre sérieux pour cette compétition qui est horrible. Ce système de play-downs à quatre c’est quelque chose limite de malsain, j’espère qu’on changera ça très vite" dénonce Mehdi Bayat.

Charleroi ne se démobilisera pas

En lisant entre les lignes, on peut comprendre que les joueurs ont encore tout à y gagner : "Maintenant, on doit préparer les matches qui restent. J’ai un pari avec les joueurs et j’aimerais aller au bout de celui-ci. Et puis surtout maintenant, on doit commencer à préparer la saison prochaine. C’est ça aussi qui est très important, on le sait".

Au-delà de la préparation pour la saison prochaine, le comportement de l'équipe sera donc observé par les clubs qui ont encore tout à jouer dans ces Playdowns. Et après la fin de match atypique entre Westerlo et Genk, Rik De Mil sait ce qu'il lui reste à transmettre pour redorer son image.