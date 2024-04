Un Brugeois rattrapé par un encombrant souvenir anderlechtois : "On me ressort parfois cette vieille photo"

Hugo Vetlesen a vite fait l'unanimité au Club de Bruges. De quoi faire oublier une certaine photo.

Arrivé pour plus de sept millions l'été dernier, Hugo Vetlesen n'a pas mis longtemps pour justifier son prix. Titulaire incontournable sous Ronny Deila puis Nicky Hayen, le Norvégien se distingue par son volume de jeu au milieu de terrain.

Il se félicite d'avoir rejoint les Blauw en Zwart : "Bruges est un nom connu en Norvège : on a suivi les résultats du Club en Ligue des Champions. J’avais d’autres offres mais je n’ai pas hésité : Bruges est le plus grand club de Belgique et un très bon tremplin pour mon avenir. Un club qui vend aussi très bien : on le voit avec tous ces joueurs qui sont allés ensuite dans de grands clubs" explique-t-il à la RTBF.

Vetlesen comme un possion dans l'eau à Bruges

Pourtant, une photo de lui en maillot d'Anderlecht est ressurgie au moment de sa signature. Il remet les choses dans leur contexte : "On me ressort parfois cette vieille photo de moi avec un maillot d’Anderlecht. Mais c’était une petite bêtise de Papa : j’étais trop petit pour comprendre. On m’a un peu charrié avec cette photo ici à Bruges, mais sans plus".

Il s'agit d'une photo du petit Hugo avec une vareuse floquée du nom de Christian Wilhemsson, ancien international suédois passé par Anderlecht entre 2003 et 2006.

Depuis, la publication a été retirée des réseaux sociaux.