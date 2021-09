🎥 Le 20e but international de Dieumerci Mbokani

Après quatre ans d'absence, Dieumerci Mbokani a fait son retour en sélection avec la République Démocratique du Congo. Un retour que l'ancien meilleur buteur de Pro League a voulu marquer de son empreinte.

Il avait déjà ouvert le score contre la Tanzanie jeudi dernier, il a remis le couvert lundi après-midi au Bénin. C'est le 20e but en sélection de Dieumerci Mbokani, plus que jamais meilleur buteur de l'histoire des Léopards.

Dieumerci Mbokani extends his tally as DR Congo’s all-time leading goalscorer to 20 goals. 🇨🇩



