Petr Cech: "Romelu Lukaku sait pourquoi il est revenu"

L'ancien portier de Chelsea se réjouit du retour de Romelu Lukaku à Chelsea.

Petr Cech avait défendu les cages de Chelsea durant onze ans, il est désormais conseiller technique et de la performance du club londonien. Et comme tout le monde à Stamford Bridge, il est ravi de voir Romelu Lukaku revenir.

D'autant que le Diable Rouge n'avait pas réussi à s'imposer lors de son premier passage. "Quand il est arrivé la première fois, il avait besoin de temps pour s'adapter. Et, finalement, sa carrière a pris un autre chemin que celui de Chelsea", estime Petr Cech dans une opinion rédigée pour le site officiel des Blues.

" Mais il a réussi partout où il est passé. Au fil des ans, il s'est grandement amélioré et c'est tout son mérite. Quand on l'entend parler, on sait qu'il était conscient qu'il devait s'améliorer. Il l'a fait, et on est très heureux de le voir de retour. Il sait pourquoi il est revenu et il a probablement une mission inachevée à accomplir ici et c'est ce qu'il fera si tout se déroule comme prévu, ce qu'on lui souhaite tous."