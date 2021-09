Un mois de septembre de feu pour Chelsea et Romelu Lukaku

Épargné du voyage à Kazan avec les Diables Rouges, Romelu Lukaku a bien fait de garder des forces, car il aura un sacré calendrier à négocier en septembre avec les Blues.

De retour à Chelsea en début de saison, Romelu Lukaku a déjà eu deux chocs à se mettre sous la dent en Premier League: un derby contre Arsenal, suivi d'un déplacement à Anfield Road où les Blues ont arraché un point malgré une mi-temps en infériorité numérique.

Deux premières sorties qui ont fait office de bons premiers tests pour l'attaquant belge qui va avoir de quoi s'occuper au cours des prochaines semaines. Entre la reprise du championnat et les coups d'envoi de la Ligue des Champions et de la League Cup, les Blues vont vivre un mois de septembre particulièrement épicé. Zoom sur le calendrier chargé qui attend Chelsea lors des prochaines semaines.

Aston Villa à deux reprises

C'est contre Aston Villa que Chelsea reprend du service samedi soir. Les Blues tenteront de confirmer leur bon début de saison (7 points sur 9) contre un adversaire qu'ils retrouveront très vite: hasard du calendrier, les Villans reviendront à Stamford Bridge en League Cup le 22 septembre.

Le Zenit et la Juve en C1

Tenants du titre en Ligue des Champions, les hommes de Thomas Tuchel entameront la défense de leur titre, à domicile le 14 septembre, contre le Zenit. Le premier choc entre les deux favoris du groupe H, la Juve et Chelsea, est prévu deux semaines plus tard à Turin.

Deux chocs en Premier League

Mais, après Liverpool et Arsenal, deux autres chocs attendent aussi Chelsea en Premier League. Un autre derby londonien, sur la pelouse de Tottenham, le dimanche 19 septembre, d'abord. Et la réception du champion en titre, Manchester City, une semaine plus tard.

Romelu Lukaku aura ensuite un dernier défi à relever, contre Southampton, le 2 octobre, avant de rejoindre les Diables Rouges pour disputer, à Turin, la demi-finale de Ligue des Nations contre la France.