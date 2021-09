La Juventus chute pour la deuxième fois d'affilée, Massimiliano Allegri réagit

Les Bianconeri n'y arrivent toujours pas.

Massimiliano Allegri a tenté de relativiser la deuxième défaite d'affilée de la Juventus Turin en Serie A. "Je n'ai rien à reprocher à mes joueurs. Contre Empoli (défaite 0-1), nous avons joué un jeu frénétique. Cette fois, des erreurs nous ont affectés et nous avons perdu trop de ballons. Nous ne pouvons que continuer à travailler. J'ai vécu des pires moments. Pour l'instant, ce qui compte, c'est le match de mardi en Ligue des champions", a lâché l'entraîneur de la Juve après la défaite contre Naples (1-2) au micro de DAZN.

Allegri a aussi évoqué la C1 et son gardien polonais qui s'est illustré par une faute de main sur l'égalisation napolitaine, ce samedi. "Nous devons jouer un grand match contre Malmö et après nous défierons Milan. Je suis désolé parce que ce soir le match se déroulait dans le bon sens. Nous avons encaissé cinq buts (depuis le début du Championnat) à cause de nos propres erreurs. Szczesny est un excellent gardien et il sera le premier choix de la Juventus mardi en Ligue des champions. Il a fait de bons arrêts avant l'égalisation, même si Naples n'a pas beaucoup tiré. Il se débrouillait bien ce soir, mais il y a eu ce ballon qui lui a échappé...", a conclu le T1 des Bianconeri.