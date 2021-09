Mohamed Salah inscrit son 100e but en Premier League

L'Egyptien vient de franchir un beau palier dans sa carrière avec son 100e but en Premier League.

Salah a marqué deux buts sous les couleurs de Chelsea, les 98 autres l'ont tous été pour Liverpool.

Il devient le 30e joueur à franchir ce cap et seuls quatre joueurs dans l'histoire de la Premier League ont atteint la barre des 100 buts avant lui : Alan Shearer (124 matches), Harry Kane (141), Sergio Agüero (147) et Thierry Henry (160).

