Quand Jérôme Boateng se fait enfoncer par son frère

Condamné à payer une amende de 1,8 million d'euros pour coups et blessures volontaires sur son ex-compagne, le joueur de l'Olympique Lyonnais ne pourra pas compter sur le soutien de son frangin.

Jérôme Boateng (33 ans) ne pourra pas compter sur le soutien de son frère. Au contraire, Kevin-Prince Boateng (34 ans) ne s’est pas gêné pour enfoncer le défenseur central de l’Olympique Lyonnais.

"Je me suis déjà éloigné de Jérôme depuis longtemps", a lâché le joueur du Hertha Berlin au quotidien Bild. "Je respecte et approuve énormément le droit allemand. Je méprise la violence contre les femmes. Je n'ai rien à voir avec les actes de mon frère, je n’ai plus rien à voir avec lui maintenant."