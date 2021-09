Mignolet et la "machine à coups francs": "Difficile de s'entraîner contre Messi"

Le Club de Bruges a une "machine à coups francs" qui permet aux gardiens de s'entraîner. Cela fait cependant beaucoup rire Simon Mignolet.

On le sait, Lionel Messi va débarquer à Bruges et va donc fouler pour la première fois une pelouse belge. De plus, cette rencontre de Ligue des champions devrait être sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs.

En face, la présence de l'Argentin devra être gérée sportivement et mentalement: "De la nervosité dans le groupe? Absolument pas, nous ne regardons que nous-mêmes", déclare Simon Mignolet en conférence de presse. "Nous allons jouer devant un stade comble, oui ce sera plus dur que contre Eupen ou STVV, mais tout le monde a envie de faire un bon match".

Mignolet sait qu'en face, il devrait avoir à faire aux coups francs de Lionel Messi. "Comment m'y préparer? Au club nous avons une machine, qui tire les coups francs selon les données introduites, comme la vitesse ou les effets. Nous avons rigolé avec l'entraîneur des gardiens car même avec cela c'est difficile de s'entraîner contre ces frappes".

On le sait, Lionel Messi est un phénomènes aux yeux de certains. Espérons pour Bruges qu'il attendra encore un peu avant de le démontrer sous le maillot du PSG.