Nationale 1 : Visé assure sa première victoire de la saison, L'Olympic cale contre Tirlemont

Les hommes de José Riga ont bien négocié leur déplacement à Mandel United.

L'URSL Visé a engrangé ses trois premiers points de la saison. Après leur match nul la semaine dernière contre Dessel (0-0), les Visétois sont allés s'imposer 1-2 sur le terrain de Mandel United. De son côté, l'Olympic a perdu deux points en déplacement du côté de Tirlemont (2-2).

Dans les autres rencontres de ce samedi en Nationale 1, Dessel s'est imposé 3-1 contre Winkel alors que les oppositions entre Dender et Knokke et Eisden et Thes se sont terminées sur le score de 0-0.