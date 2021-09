Un penalty et un but tardif pour sauver le PSG, la Juve et Milan dos à dos

Le PSG a émergé de justesse contre Lyon en Ligue 1, la Juve et l'AC Milan n'ont pas su se départager en Serie A.

Le choc du week-end opposait le PSG et son quatuor Di Maria-Messi-Neymar-Mbappé à l'OL de Jason Denayer, qui a disputé toute la rencontre. Et le PSG a souffert et a même été mené, suite à un but de Lucas Paqueta (54e).

Mais les Parisiens sont revenus grâce à un penalty transformé par Neymar. Et, alors qu'on se dirigeait vers un partage, Mauro Icardi a surgi pour offrir la victoire au PSG (2-1). 18 points sur 18 pour les hommes de Mauricio Pochettino qui trônent en tête du championnat.

En Italie, c'était une affiche entre la Juventus et l'AC Milan au programme de la soirée. Une rencontre qui a très vite démarré: après quatre minutes de jeu, Alvaro Morata ponctuait un contre express pour placer la Juve aux commandes.

Mais l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers (qui a joué 63 minutes) a réagi et c'est Ante Rebic qui a égalisé. Les deux équipes se quittent sur un partage (1-1). L'AC Milan rejoint l'Inter en tête (10 points), la Juve pointe en 18e position avec deux unités.