Ronald Koeman serait sauvé par son contrat

Financièrement, le Barça ne pourrait pas se permettre de se séparer de son coach.

Après l’humiliation subie par le FC Barcelone face au Bayern Munich (0-3) mardi dernier en Ligue des Champions, l’entraîneur catalan Ronald Koeman s’est vu signifier un ultimatum de trois matchs pour redresser la barre. Pourtant, un renvoi du technicien néerlandais ne semble pas représenter une véritable option à l’heure actuelle. Pour la simple et bonne raison qu'une séparation anticipée obligerait le club catalan, en grande difficulté financièrement, à payer une somme considérable ! D’après Catalunya Radio, un limogeage à ce stade de la saison pourrait effectivement coûter jusqu’à 14 millions d’euros au Barça.

Alors que le contrat du Batave s’achève en juin prochain, se séparer de lui en fin d'exercice ne serait pas sans frais non plus ! Selon la même source, l’homme de 58 ans, avait en effet négocié au moment de son arrivée une compensation en arguant du fait qu’il quittait son poste de sélectionneur des Pays-Bas pour rejoindre les Blaugrana. Au titre du "préjudice subi" s’il ne rempile pas, Koeman serait ainsi en droit de réclamer 6 millions d’euros au Barça ! Malgré des résultats pas à la hauteur des attentes et des relations assez fraîches avec le président Joan Laporta, ces révélations peuvent expliquer pourquoi le Hollandais se montre aussi serein au sujet de son avenir.