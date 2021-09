Le vice-président du Surinam devient le joueur le plus âgé à disputer un match international de clubs

Cela s'est déroulé mardi soir en huitième de finale aller de la ligue de la Concacaf lors du match entre l'Inter Moengotapoe et le CD Olimpia (Honduras).

Le vice-président du Surinam, Ronnie Brunswijk, a disputé le huitième de finale aller de la ligue de la Concacaf avec le club de l'Inter Moengotapoe dont il est propriétaire face au CD Olimpia (Honduras). L'homme âgé de 60 ans, aligné en attaque, a joué 54 minutes. Toutefois, il n'a pu éviter la lourde défaite de son équipe (0-6).

À 60 ans et 198 jours, l'homme politique devient le joueur le plus âgé à disputer un match international de clubs. Le riche homme d'affaires ne pourra pas améliorer son record puisqu'il ne pourra pas se rendre au Honduras en raison de ses problèmes judiciaires étant donné qu'il a été condamné pour trafic de drogue par contumace à 8 ans de prison en 1999 par la justice néerlandaise et à 10 ans par la justice française (risque d'extradition).