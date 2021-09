Metz-PSG : Mbappé chambre, le portier messin furieux

La fin de rencontre entre le FC Metz et le Paris Saint-Germain aura été tendue jusqu'au bout, avec deux expulsions lorraines et un 1-2 tardif pour le PSG.

Le FC Metz tenait le nul mais a tenté de gagner le plus de temps possible, ce qui a provoqué des tensions entre joueurs et amené l'arbitre de la rencontre à exclure l'ancien gantois Dylan Bronn et le coach Frédéric Antonetti. Le PSG a ensuite pris les trois points via Achraf Hakimi dans le temps additionnel (90e+5).

Mais la scène la plus tendue aura lieu entre Kevin Oukidja, portier du FC Metz, et Kylian Mbappé. Ce dernier aurait adressé quelques mots de provocation au gardien algérien, qui s'est alors énervé et a été repoussé par Neymar. Oukidja est retourné vers Mbappé au coup de sifflet final, arrêté par plusieurs joueurs parisiens. "Mbappé gagnerait à être plus humble. Il va falloir qu'il adopte un autre comportement s'il veut être aimé", estimait Frédéric Antonetti après la rencontre.