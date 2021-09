Rüdiger plait au Bayern Munich, mais...

Le défenseur central de Chelsea va-t-il retrouver l'Allemagne.

Depuis l’arrivée de Thomas Tuchel sur le banc de Chelsea, Antonio Rüdiger (28 ans, 7 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) a retrouvé des couleurs et s’impose parmi les meilleurs défenseurs centraux d’Europe. Forcément, son retour au premier plan n’est pas passé inaperçu et a poussé la direction des Blues à vouloir lui offrir un nouveau contrat au-delà de juin 2022.

A première vue, les deux parties veulent continuer leur aventure commune. Mais les discussions traînent en longueur et aucun accord n’est pour le moment trouvé. Dès lors, le risque de voir l’Allemand partir gratuitement en fin de saison grandit et un club, le Bayern Munich, aimerait bondir sur l’occasion. D’après les informations du journaliste de Bild, Christian Falk, les Bavarois ont déjà placé leurs pions pour attirer Rüdiger gratuitement dans les prochains mois.

Un véritable danger pour Chelsea ? Ne nous précipitons pas. En effet, le spécialiste assure que le roc londonien donne toujours sa priorité à un avenir avec les Blues et que la tendance reste à une prolongation. Dès lors, tout laisse à penser que l’intérêt bavarois peut servir efficacement de moyen de pression pour le défenseur et son clan.