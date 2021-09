Première défaite pour Wolfsburg et ses Belges

Wolfsburg lâche des plumes, le Bayern s'isole en tête.

Après avoir perdu ses premiers points la semaine dernière (1-1 contre l'Eintracht Francfort), Wolfsburg a subi sa première défaite de la saison sur la pelouse d'Hoffenheim. Les Loups avaient pourtant ouvert le score, via Ridle Baku, à la 25e minute de jeu, mais Hoffenheim a égalisé dans les arrêts de jeu de la première période, grâce à Andrej Kramaric.

Avant de prendre les devants en seconde période, grâce à Christoph Baumgartner et Pavel Kaderabek. Wolfsburg concède sa première défaite et reste à trois points du nouveau leader, le Bayern. Koen Casteels et Dodi Lukebakio étaient titulaires, Sebastiaan Bornauw est monté au jeu, Aster Vranckx est resté sur le banc.