Solskjaer accuse Klopp sur le manque de penalties accordés à United

Selon Ole Gunnar Solskjaer, depuis que Jurgen Klopp s'est plaint en janvier dernier du nombre de penalties attribués à Manchester United, la situation a bien changé, un peu trop même.

Liverpool et Manchester United se retrouveront le 24 octobre en Premier League. Dans une confrontation qui ne manque déjà pas de rivalité, Ole Gunnar Solskjaer vient de rajouter de l'huile sur le feu. Le manager norvégien a en effet accusé Jurgen Klopp d'être directement responsable du faible nombre de penalties accordé à son équipe.

En janvier dernier, après une défaite face à Southampton (0-1), Jurgen Klopp s'était étonné du nombre de décisions données en la faveur des Red Devils comparativement au nombre de décisions données en la faveur des Reds de Liverpool : "J'ai entendu dire que Manchester United avait eu plus de penalties en deux années que moi en cinq ans et demi. Je ne sais pas si c'est ma faute ou comment cela peut arriver", avait pesté Klopp.

Selon Ole Gunnar Solskjaer, le message a très bien été entendu par les arbitres anglais, et peut-être même un peu trop : "Nous aurions dû avoir trois penalties sur les deux derniers matchs (contre West Ham). Il y a un certain manager qui s'inquiétait l'an dernier que nous obtenions des penalties et depuis, il semble que ce soit plus difficile de nous donner des décisions favorables", s'est plaint le Norvégien, cité par The Guardian.

D'après le site Transfermarkt, les Reds ont obtenu 32 penalties depuis l'arrivée de Jurgen Klopp en 2015-2016. Bien loin du total des Red Devils sur la même période, avec 47 penalties obtenus. Cette saison, Manchester United n'a pas encore provoqué de penalty, tandis que Liverpool, face à Chelsea via Mohammed Salah, a converti le seul qu'il a reçu cette saison.