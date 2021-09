Carlo Ancelotti : "Nous restons en tête de la Liga et c'est ce qui importe"

Le Real Madrid a été tenu en échec par Villarreal (0-0) lors de la septième journée de Liga ce week-end.

Malgré le partage concédé à domicile, Carlo Ancelotti a voulu retenir le positif. "Nous terminons la rencontre sans encaisser de but et c'est positif après les derniers matchs. Contre Villarreal, si on n'est pas dans notre meilleur jour, c'est difficile de gagner. Nous restons en tête de la Liga et c'est ce qui importe. Ça n'a pas été le meilleur match de la saison car Villarreal a bien gardé la possession et nous avons eu du mal à effectuer notre pressing", a expliqué le technicien italien en conférence de presse.



"Je ne crois pas que le plan de match n'a pas été le bon. Ça a été compliqué de jouer entre les lignes car ils ont très bien défendu. En première mi-temps, nous avons eu des difficultés car nous n'avons pas réussi à bien contrôler Capoue. En seconde, nous avons eu plus de contrôle, mais nous n'avons pas trouvé une bonne occasion. Nous avons mis de l'intensité, mais c'était très difficile de les presser car ils bougeaient très bien avec le ballon", a conclu le T1 du club merengue.