Giorgio Chiellini impressionné par le PSG : "On dirait une équipe de PlayStation"

Le Paris Saint-Germain s'impose comme la favori n Ligue des champions suite à son recrutement XXL malgré son départ raté en Ligue des Champions face au Club de Bruges (1-1).

Le capitaine de la Juventus Turin, Giorgio Chiellini est très impressionné par le trio Messi-Neymar-Mbappé. "On dirait une équipe de PlayStation, vraiment. Et une équipe imbattable aussi", a lâché le défenseur central dans un entretien accordé à L’Equipe. "S'ils trouvent un amalgame sur le terrain et en dehors, s'ils arrivent à mettre les intérêts de l'équipe devant les intérêts individuels, ils seront imbattables. S'ils se sacrifient tous ensemble pour le même objectif, ils ne peuvent pas ne pas gagner. Mais ce n'est jamais aussi simple, et les adversaires seront surmotivés", a souligné l'Italien.