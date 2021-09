Lens refroidi le Velodrome et prend la deuxième place

Marseille et Lens ont offert un superbe spectacle ce dimanche soir !

Au terme d'un match fou, l'Olympique de Marseille a concédé sa première défaite de la saison face à Lens (2-3), ce dimanche soir, en clôture de la 8e journée de Ligue 1. Secoué par une belle équipe lensoise, l’OM pensait avoir fait le plus dur en rattrapant un retard de deux buts avant la pause.

Mis sous pression d'entrée par le pressing lensois, l'OM commettait rapidement une première erreur fatale dans cette rencontre. Sur un contre favorable, Fofana était à la lutte avec Gueye et obtenait un penalty pour une main du milieu marseillais. Sotoca ne tremblait pas pour donner l'avantage au RCL (0-1, 9e). En grande difficulté malgré le soutien d'un public bouillant, Marseille n'arrivait pas à développer son jeu face à une équipe nordiste bien en place. Et ultra-réaliste... Frankowski doublait la mise sur le troisième tir lensois d'un magnifique enroulé du gauche dans le petit filet opposé de Lopez (0-2, 27e) !

Bougé comme rarement cette saison, l'OM devait alors s'en remettre à un coup de génie de Payet pour revenir dans le match. Le maître à jouer du club phocéen enflammait le Vélodrome sur un coup franc à l'entrée de la surface (1-2, 33e) ! La physionomie de la première période changeait totalement après ce but. Relancée et portée par son 12e homme, l'équipe marseillaise était même tout proche d'égaliser dans la foulée sur un tir de Gerson repoussé par Leca à bout portant. Juste un contretemps pour Marseille qui revenait finalement au score avant le retour aux vestiaires sur un penalty de Payet, concédé par Wooh (2-2, 45e+3) !

La mi-temps n’avait pas refroidi les deux équipes. Les 22 acteurs repartaient sur les mêmes bases en seconde période. Le ballon allait d’un but à l’autre et chaque occasion pouvait amener un but. L’OM en était tout proche sur une frappe d’Ünder qui heurtait la transversale, une tête de Dieng captée en deux temps par Leca, puis un tir de Lirola au ras du montant. Mais c’est finalement Lens qui profitait des espaces laissés par les Marseillais derrière pour reprendre l’avantage sur un but de Saïd, à peine entré en jeu (2-3, 71e) ! Cette fois, Marseille ne s’en relevait pas.