Lille est de retour ? "C'est aussi la sensation des joueurs"

Vainqueur de l'Olympique de Marseille (2-0) dimanche à l'occasion de la 9e journée de Ligue 1, le LOSC tient son match référence. Forts d'une série de 3 victoires consécutives en championnat, les Dogues sont remontés à la 8e place du classement.

Lille a mal débuté cette saison mais semble se reprendre comme l'atteste sa solide victoire contre l'Olympique de Marseille ce week-end. L’entraîneur nordiste Jocelyn Gourvennec estime que son groupe est en passe de retrouver les ingrédients qui l’ont mené jusqu’au titre de champion de France la saison passée.

"Aujourd’hui, on avait un client en face, une équipe qui a beaucoup performé depuis le début de saison, qui impose son intensité à tous les matchs. La clé du match a été d’imposer notre intensité, on a gagné ce combat, a savouré le technicien en conférence de presse. On s’est très bien adapté sur le plan tactique. Ils changent beaucoup d’organisation et de système, on ne savait pas à quoi s'attendre, mais nous, on savait quoi faire. (…) On avait du mal à garder notre but inviolé, j’ai entendu un joueur dire ‘On est de retour’ après le match. C’est aussi la sensation des joueurs."