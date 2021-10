Accord total entre Paulo Dybala et la Juventus

Depuis plusieurs mois, la Vieille Dame s'active en coulisses pour prolonger le contrat de l'attaquant argentin actuellement lié jusqu'en juin 2022.

La Juventus Turin et Paulo Dybala (27 ans, 5 matchs et 2 buts en Serie A cette saison) ont enfin trouvé un accord total concernant une prolongation de contrat, d'après les informations de La Gazzetta dello Sport. L'international argentin va signer un nouveau bail jusqu'en juin 2025 avec un salaire net annuel de 8 millions d'euros, plus 2 millions d'euros de bonus.

Grâce à ce nouveau bail, La Joya va devenir le joueur le mieux payé de la Vieille Dame avec le défenseur central Matthijs de Ligt. Après le départ de Cristiano Ronaldo pour Manchester United l'été dernier, la Juve compte sur Dybala pour incarner un nouveau cycle.