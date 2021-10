Xavi évoque un retour au Barça : "Je ne sais pas où l'avenir me mènera"

Xavi est-il le prochain entraîneur du FC Barcelone ?

L'ancienne légende du Camp Nou est citée au FC Barcelone depuis des mois déjà, et encore plus récemment alors que la position de Ronald Koeman est difficilement tenable en Catalogne. Mais l'ex-international espagnol peut-il vraiment faire son retour ? Il s'est exprimé vaguement sur TVE à ce sujet. "Toute offre doit être évaluée, et après ça, il faut prendre une décision. Je suis ouvert à toutes les propositions", affirme-t-il.

"Je ne sais pas où l'avenir me mènera". Autant dire que nous ne sommes pas plus avancés concernant son avenir. Xavi est toujours en poste à Al-Sadd, au Qatar, où il travaille depuis la fin de sa carrière de joueur (qu'il a terminée dans le même club).