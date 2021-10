Tottenham enchaine et se replace au classement

Après trois défaites consécutives, les Spurs réalisent le six sur six et dépassent Manchester United.

Les Spurs ont très bien réagit après le 0/9 concédé en Premier League. Depuis la défaite à Arsenal fin septembre, les hommes de Nuno Espirito Santo ont étrillé Mura en Ligue Europa, ont battu Aston Villa il y a deux semaines et se sont imposés ce soir à Newcastle sur le score de deux buts à trois. Pourtant menés à la marque après l'ouverture du score de Wilson après neuf minutes, les Spurs ont su réagir grâce à Ndombele, Kane et Son. La rencontre a été interrompue à la 40e minute en raison d'un malaise en tribunes. C'est Sergio Reguilon qui a alerté l'arbitre de la situation pendant qu'Eric Dier demandait au staff londonien d'apporter un défibrilateur pour secourir la victime. Selon les médias sur place, le supporter a été transporté en civière à l'hôpital le plus proche, et ses jours ne sont pas en danger. Les Spurs signent donc leur cinquième victoire de la saison et reviennent dans la course au top 4. Ils sont actuellement en cinquième position et dépassent par la même occasion Manchester United. Les Magpies font quant à eux partie des trois équipes, avec Burnley et Norwich, à ne pas encore avoir gagné cette saison en Premier League, et demeurent avant derniers.