Newcastle aurait enfin son nouveau coach

Depuis le départ de Steve Bruce, c'était un peu la foire aux noms.

Suite au rachat du club par un fonds d’investissement saoudien, et au licenciement de Steve Bruce, Newcastle s’est lancé à la recherche d’un nouvel entraîneur, qui pourrait être Paulo Fonseca. D’après les informations du journaliste italien Fabrizio Romano - spécialiste en matière de mercato - ce vendredi, le board des Magpies discute avec le technicien portugais qui figure, à l’heure actuelle, en pole pour s'emparer du poste.

Les discussions, au sujet d’un contrat de "longue durée", vont se poursuivre dans la journée. Après avoir failli reprendre Tottenham cet été, Fonseca pourrait enfin débarquer en Premier League. En tout cas, l'ancien coach du Shakhtar Donetsk ou de l'AS Roma se montre séduit par le challenge proposé par Newcastle et n’attendrait maintenant plus que le feu vert pour prendre les rênes du club le plus riche du monde.