Ligue 1 : Nice et Marseille se quittent dos à dos

Pas de vainqueur dans cette rencontre qui se jouait sur terrain neutre.

La rencontre entre Nice et Marseille avait une saveur particulière ce mercredi. Il y a deux mois, le match avait dû être arrêté suite à des jets de projectiles de la part des supporters niçois sur Dimitri Payet.

Cette fois-ci, la rencontre se jouait du côté de Troyes sur terrain neutre. Très vite, les Niçois prenaient l'avantage grâce à un but de Gouiri à la 6e minute. Il faudra attendre la fin de la première mi-temps pour voir l'OM revenir grâce à un but de Payet à la 44e.

Aucune équipe ne parviendra finalement à prendre le dessus lors du second acte. Marseillais et Niçois se quittent dos à dos. Au classement, Nice est désormais 3e avec 20 points, soit un de plus que Marseille qui occupe la 3e place.