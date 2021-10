Neymar veut attirer un joueur de Leeds au PSG

Le Brésilien joue les managers pour son club.

Très en vue depuis plus d’un an maintenant avec Leeds, l’ailier Raphinha (24 ans, 8 matchs et 3 buts en Premier League cette saison) n’en finit plus de progresser et d’impressionner son monde. Devenu un élément incontournable des Peacocks, mais aussi de la sélection brésilienne, l’ancien Rennais voit sa cote grimper en flèche. Au point de figurer dans le viseur de Liverpool, selon le sérieux média anglais TEAMtalk, mais aussi du Paris Saint-Germain sur demande de Neymar !

En effet, la star brésilienne ne cesserait de vanter les mérites et talents de son compatriote au sein du club de la capitale. Et comme il avait tenté de le faire avec l’avant-centre d’Everton, Richarlison, en vain au cours des derniers mercatos, Neymar aimerait maintenant accueillir Raphinha chez les Rouge et Bleu. D'autant plus qu'un deal s'annonce parfaitement réalisable avec une piste estimée à 32 M€ par le site Transfermarkt et liée à Leeds jusqu’en juin 2024.

Dans l’optique de pallier un possible départ de Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin, le PSG pourrait donc au moins se placer sur Raphinha, qui présente notamment l’avantage d’avoir déjà évolué en Ligue 1.