Meilleurs buteurs européens : Frey sur le podium, Onuachu devant Haaland et Benzema

On retrouve deux buteurs de Jupiler Pro League dans ce prestigieux classement tandis que cinq autres sont aux portes de ce top 10.

Ce classement concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine.

Arthur Cabral est en tête du classement des top buteurs européens avec 13 buts en 12 matchs. Auteur d'une réalisation et deux offrandes lors du match contre le FC Zürich (3-3), il a amélioré son bilan qui est déjà très impressionnant. En deuxième position on retrouve le buteur de l'Antwerp Michael Frey. Suite à son penalty transformé lors de la victoire contre le Cercle de Bruges, le Suisse compte désomais 13 buts en autant de rencontres. Le podium est complété par un certain Robert Lewandowski. Le week-end dernier, le Polonais s'est offert un doublé contre l'Union Berlin (5-2).

Paul Onuachu s'adjuge la septième place. Lors du festival de Genk contre Zulte Waregem (6-2), le Nigérian a marqué un but. Il devance ainsi le norvégien Erling Braut Haaland bloqué à 9 buts en 6 matchs puisque ce dernier est toujours blessé et Ciro Immobile auteur de 9 buts en 10 matchs. Karim Benzema clôt ce top 10.

Dante Vanzeir (Union Saint-Gilloise), Makhtar Gueye (Ostende), Jelle Vossen (Zulte Waregem) Viktor Tsygankov (Dynamo Kiev) et Assan Ceesay (Zurich) comptabilisent aussi 9 réalisations, mais ont disputé plus de minutes. Juste derrière, on retrouve Shamar Nicholson (Charleroi), Deniz Undav (Union Saint-Gilloise), Giovanni Simeone (Hellas), Dusan Vlahovic (Fiorentina), Patrik Schick (Bayer) et Jonathan David (Lille) qui sont en embuscade avec 8 buts.

Le classement des tops buteurs européens :

1) Arthur Cabral (23 ans/FC Bâle/Brésil) - 13 buts en 12 rencontres (942 minutes)

2) Michael Frey (27 ans/Antwerp/Suisse) - 13 buts en 13 rencontres (1040 minutes)

3) Robert Lewandowski (33 ans/Bayern Munich/Pologne) - 12 buts en 10 rencontres (821 minutes)

4) Gamid Agalarov (21 ans/Ufa/Russie) - 11 buts en 13 rencontres (935 minutes)

5) Mohamed Salah (29 ans/Liverpool/Égypte) - 10 buts en 10 rencontres (900 minutes)

6) Karim Adeyemi (19 ans/RB Salzbourg/Allemagne) - 10 buts en 12 rencontres (864 minutes)

7) Paul Onuachu (27 ans/Genk/Nigéria) - 10 buts en 12 rencontres (896 minutes)

8) Erling Braut Haaland (21 ans/Borussia Dortmund/Norvège) - 9 buts en 6 rencontres (540 minutes)

9) Ciro Immobile (31 ans/Lazio/Italie) - 9 buts en 10 rencontres (871 minutes)

10) Karim Benzema (33 ans/Real Madrid/France) - 9 buts en 10 rencontres (889 minutes)