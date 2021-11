Coup dur pour les Reds de Jürgen Klopp

Monté au jeu à la mi-temps cette semaine face à l'Atletico, Roberto Firmino est sorti une demi-heure plus tard, blessé.

En conférence de presse, Jürgen Klopp a confirmé que son joueur souffrait d'une blessure sérieuse aux ischios-jambiers, et que l'attaquant brésilien sera au minimum absent un mois.

Il s'agit là d'une sérieuse perte pour les Reds, car après une saison dernière en dent de scie, Firmino revenait progressivement à son meilleur niveau.

