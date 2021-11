Fribourg, le petit qui tient tête aux cadors de Bundesliga

Le club du district de Fribourg-en-Brisgau, situé non loin de la frontière française, est actuellement la seule équipe encore invaincue cette saison en Bundesliga. Malgré des moyens très limités, le club surprend depuis la reprise.

Dans le football, l'argent ne fait pas tout et Fribourg en est l'exemple parfait. Les Breisgau-Brasilianer (les brésiliens de Breisgau) sont les invités surprises de ce début de saison en Bundesliga. Le club allemand est actuellement 3e du classement et n'a encore concédé aucune défaite depuis le début de la saison, c'est d'ailleurs le seul en Bundesliga.

Ce samedi, le club du district de Freiburg-en-Brisgau affronte le Bayern dans ce qui s'annonce être le choc de cette 11e journée de Bundesliga. Depuis le début de la saison, Fribourg ne cesse de surprendre : il s'est imposé 2-1 contre Dortmund, a concédé le match nul 1-1 contre Leipzig avant de remporter les trois points la semaine d'après à Wolfsburg. Mais comment ce club habitué de la D2 allemande (ndlr : le club n'a à son palmarès que quatres titres de champion de Bundesliga 2) est-il devenu capable de se battre pour des places européennes ?

Un entraîneur fidèle

Un homme se cache derrière le bon début de saison de ce club situé proche de la frontière française : l'entraîneur Christian Streich. Ancien joueur passé par les divisions inférieures allemandes, il est à la tête de Fribourg depuis... 2011. C'est d'ailleurs le seul club qu'il a connu depuis ses débuts en tant que T1.

A Fribourg, Streich est passé par toutes les émotions. L'Allemand est parvenu à maintenir son équipe en D1 allemande, à la qualifier lors de la saison 2013-2014 en Europa League suite à une très belle 5e place en Bundesliga la saison précédente avant de la voir être reléguée en D2 allemande la saison d'après. En 2016, le club retrouve immédiatement la Bundesliga et parvient à se stabiliser dans le ventre mou. Malgré plusieurs passes compliquées, Streich est parvenu à garder la confiance de ses dirigeants, fait assez rare dans le football actuel où les entraîneurs sont vite mis à la porte en cas de mauvais résultats.

Une équipe solide défensivement et avec des joueurs du crus

Au fil des années, Streich est parvenu à construire une équipe solide défensivement. Articulé dans un 3-4-3 qui peut se transformer en 5-4-1, Fribourg est actuellement l'équipe qui a encaissé le moins de buts en Bundesliga (7 en l'espace de 10 rencontres). Sur le plan offensif, les noirs et blancs font mal en contre notamment via la vitesse de leurs ailiers Grifo (qui compte déjà trois buts et deux assists) et Woo-Yeong Jeong.

Le club peut aussi compter sur des joueurs qui sont là depuis un certain temps. On pense au défenseur et capitaine Christian Günter, formé au club tout comme la plaque tournante au milieu de terrain Nicolas Höfler ou encore Grifo, présent au club depuis 2015 malgré des passages à Gladbach et à Hoffenheim.

Ce samedi, Fribourg aura des atouts à faire valoir face au géant bavarois même si la différence de niveau est énorme. On notera tout de même trois absences notables du côté des Breisgau-Brasilianer : celles de Niels Petersen (actuel meilleur buteur de l'histoire du club avec 94 buts et passé par le Bayern), de l'ailier français Jonathan Schmid et du leader technique hongrois de l'équipe Roland Sallai.

Malgré tout, les hommes de Julian Nagelsmann devront se méfier face à une équipe qui jouera sans pression à l'Allianz Arena.