Blessure : nouveau coup dur pour le Barça

Les temps sont difficiles pour Ansu Fati. Le talent de 19 ans était revenu dans le groupe du Barça après une blessure au genou, et célébrait une première titularisation qu'il honorait en ouvrant le score hier face au Celta Vigo.

Mais, l'ailier a contracté une nouvelle blessure peu avant la pause, une blessure musculaire sur un appel de balle.

Le Barça, qui sera donc à nouveau privé de sa pépite, a diffusé un communiqué révélant une blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche.

‼️ INJURY NEWS



The tests this evening on the player @ANSUFATI have revealed that he has injured the femoral biceps in his left thigh and will be unavailable for selection until he recovers pic.twitter.com/0S9kfPslhF