Kevin De Bruyne n'est pas opposé à un Mondial tous les deux ans !

Interrogé sur le projet de la FIFA d'organiser une Coupe du Monde tous les deux ans, Kevin De Bruyne a donné une réponse nuancée.

C'est l'un des grands projets de la FIFA, qui rencontre une opposition assez frontale de la plupart des acteurs du football mondial : une Coupe du Monde tous les deux ans. Les 20 clubs de Premier League ont, d'un bloc, présenté ce jeudi leur opposition à cette idée. Kevin De Bruyne, interrogé sur le thème lors de sa conférence de presse de vendredi, est moins catégorique.

"En début de saison, j'avais participé à une réunion avec quelques dirigeants de la FIFA et Arsène Wenger. Ils avaient expliqué les raisons derrière ce projet. Et je ne crois pas que c'est forcément une mauvaise idée", surprend le médian de Manchester City. "Mais il faut que tous les acteurs travaillent ensemble. Tu ne peux pas imposer ça aux fédérations et aux joueurs".

Des périodes de repos pour les joueurs

De Bruyne, qui s'est déjà plaint à l'occasion de la surcharge de rencontres liée notamment au calendrier international, souligne encore ce point : "Surtout, ce que j'ai expliqué à ces gens, c'est qu'il est nécessaire que les joueurs aient une période de repos au terme de la saison. Mais l'idée en tant que telle, pourquoi pas. Il faut juste que tout le monde travaille ensemble, sinon ça ne marchera jamais", conclut-il.