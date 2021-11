Charles De Ketelaere, un 9 chez les Diables ? "Il ne doit pas encore se focaliser sur un poste"

Charles De Ketelaere fait désormais partie des jeunes joueurs qu'on s'attend à revoir lors de chaque sélection de Roberto Martinez.

Mais dans quel rôle le grand talent du FC Bruges peut-il le plus s'épanouir en sélection ? Roberto Martinez a donné quelques éléments de réponse. "Charles De Ketelaere est un joueur offensif très impressionnant, mais je voudrais d'abord parler de l'humain : c'est quelqu'un de très mature et calme, avec beaucoup de confiance en lui", entame Roberto Martinez. "Ensuite, il a un talent fou. Il sait tout faire des deux pieds, à différents postes. Chez nous, c'est peut-être derrière un pur 9 qu'il donnera la pleine mesure de ses qualités".

Des qualités qui laissent Martinez admiratif. "Il est très fort dos au but et pour pivoter ensuite, créer l'espace autour de lui", pointe le sélectionneur. "Et il lit le jeu avec une facilité exceptionnelle. Une telle vision chez un joueur de son âge, c'est quelque chose que je n'ai pas souvent vu en Belgique. Il ne doit pas encore se focaliser sur un poste ou un autre ; il joue souvent en 9 à Bruges, mais y a déjà joué au poste de latéral également. En sélection aussi, il aura des opportunités pour jouer en pointe".