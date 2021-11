Kylian Mbappe s'exprime encore sur son transfert avorté

Auteur d'une grande performance hier soir, Kylian Mbappe est à nouveau revenu après la rencontre sur son transfert avorté au Real Madrid.

Interrogé à l'issue de la rencontre par un journaliste de TNT Sport Brasil, Kylian Mbappe s'est à nouveau exprimé sur son avenir et sur son transfert avorté au Real Madrid: "Je ne sais pas, je ne sais pas encore où je serai l'année prochaine. Pour le moment, je suis là. Cette saison, j’ai dit que j’ai passé cinq années extraordinaires, j’ai profité de chaque instant et je continue à le faire. Maintenant, plein de grandes choses vont venir, de grandes échéances, mais j’ai déjà parlé de cela"

Présent dans Téléfoot ce dimanche, Mbappe s'est exprimé plus longuement sur l'épisode de cet été: "Ce qui m'est arrivé cet été, ça m'a forgé. Prendre coup sur coup le pénalty raté décisif puis un non-transfert, ça teste votre mental, vos limites. J'ai répondu de la meilleure des manières : ça m'a renforcé. Je sais ce que je suis capable de faire. Je me suis réfugié dans le travail, parce qu'il faut se remettre en question. Ce n'est pas toujours la faute des autres. Vider son sac après toutes les fausses rumeurs, les non-dits, ça aide. Mais je suis beaucoup mieux physiquement, beaucoup plus heureux dans ma vie : ça aide pour faire de grandes performances !"