"La goutte d'eau (ou de bière) qui a fait déborder le vase" : Steven Defour raconte comment il a claqué la porte à Anderlecht

L'arrivée de Steven Defour à Anderlecht avait fait couler beaucoup d'encre. Mais son départ a lui aussi été agité.

À l'été 2014, Steven Defour souhaite quitter Porto et charge son agent de lui chercher un autre club. Le PSV est intéressé mais finit par faire marche arrière. C'est alors qu'Herman Van Holsbeeck voit une opportunité pour Anderlecht.

"Un jour, je reçois un appel téléphonique d'Herman me demandant si je veux venir à Anderlecht". La première chose que j'ai pensé, c'est : 'Tu es complètement fou, il n'en sortira que de la merde'", a-t-il déclaré sur Radio Radzinski.

"Mais Herman a persisté et après quelques conversations avec Silvio Proto, entre autres, j'ai quand même signé. Parce que je voulais jouer au football et j'étais convaincu qu'avec de bonnes performances, je pourrais gagner le cœur des supporters" poursuit Defour.

Deux saisons et puis s'en va

Cependant, son passage à Bruxelles n'a jamais complètement satisfait. "Denis Praet, Youri Tielemans et Leander Dendoncker ont alors fait le pas vers le onze de base. La jeunesse de Neerpede est sacrée pour les supporters d'Anderlecht. C'est agréable à voir, mais à cause de cela, il y avait quelque chose de néfaste autour de cette équipe."

"Et quand des erreurs étaient commises, les gens me regardaient toujours à cause de mon passé. C'était frustrant, car je faisais une assez bonne saison" explique-t-il.

Un incident à priori anodin pousse Defour à forcer son départ : "Après avoir gagné un match lors d'un déplacement à Mouscron, un supporter m'a jeté de la bière sur la tête. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, au propre comme au figuré. J'ai alors dit à Herman que je voulais partir. L'entraîneur René Weiler (qui venait tout juste d'arriver) ne voulait pas me laisser partir, mais ma décision était prise.