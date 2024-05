La pire saison de l'histoire... pour l'instant ? Le Standard pourrait vivre un prochain exercice encore plus difficile, et voici pourquoi

Au Standard, on dit déjà depuis plusieurs semaines que l'on prépare la saison prochaine. Mais les Rouches pourraient bien vivre une saison aussi difficile que celle-ci.

Le Standard est en train de terminer l'une des pires saisons de son existence. Sauvé au soir de la 29e journée, les Rouches n'ont pas encore remporté la moindre victoire en Play-Offs 2 et terminent la saison en mode mineur.

Sur le terrain, aucune envie, grinta, ni combativité. Dans les tribunes, de la colère, logique et compréhensible, quant à la spirale infernale dans laquelle est englué le Matricule 16.

Les problèmes autour du club et de 777 Partners ne sont plus à présenter. Le propriétaire américain est ouvert à une vente, ce qui pourrait être la meilleure perspective pour les Liégeois... mais qui viendra investir plusieurs dizaines de millions d'euros (cinquante pourraient être nécessaires) dans une situation pareille ?

La saison prochaine, le Standard devra veiller à ne pas vivre pire...

Sauf si la situation se débloque dans les deux prochains mois (ce qui est particulièrement improbable), le Standard commencera la saison prochaine sous la tutelle de 777, et devra donc faire son mercato avec un budget inexistant.

On le sait déjà, près de la moitié de l'effectif va quitter le navire en été. Entre prêts sans option ou impayable (Vanheusden) et joueurs en fin de contrat, c'est une petite dizaine d'arrivées qui seront nécessaires pour construire un noyau suffisamment large. Près de dix arrivées, toujours sans argent ou presque, donc.

© photonews

Le Standard va pouvoir se servir de ses ventes et des salaires économisés, mais ce sera tout, quasiment. Dans une récente interview, Fergal Harki avait déclaré que le club allait devoir se tourner vers des joueurs libres pendant l'été. Encore des paris, donc.

Celui de Souleyman Doumbia avait plus ou moins fonctionné. L'ancien d'Angers n'a pas cassé la barraque mais, en gros manque de temps de jeu à son arrivée, il a assumé et enchaîné les matchs, sans broncher. Victime d'une légère blessure, il paie le rythme très élevé qui a été le sien après une absence de plusieurs mois. Doumbia n'est pas le joueur de l'année, mais c'est un joli coup gratuit.

Enchaîner les Doumbia serait un sacré coup de chance...

Des coups de la sorte, il est quasiment impossible de les enchaîner. La part d'incertitude dans le fait de recruter des joueurs sans contrat est énorme, tant on ne sait pas grand-chose de leur forme physique, de leur état d'esprit, de leurs qualités. Les exemples sont suffisamment fréquents, ces dernières années, pour ne pas les citer.

Comme le disait Dimitri Lavalée dans l'interview qu'il nous a accordée cette semaine : "Le Standard manque de stabilité, et ce n'est pas en recrutant dix prêts à chaque mercato que cela va s'arranger". C'est pourtant la situation vers laquelle se dirige le club, et ça ne sent pas très bon.

La solution, c'est quoi ? Le Club de Bruges, il y a une petite dizaine d'années, ainsi qu'Anderlecht plus récemment, ont grandement réduit leur masse salariale pour rentrer dans leur budget. Au Standard, elle est toujours l'une des plus grosses du pays.

Les gros contrats offerts à des joueurs comme Cimirot, Laifis, Bokadi, Perica et d'autres ont causé beaucoup de torts au club. Pour se relever, le Standard devra, aussi, diminuer ses dépenses.

La direction semble l'avoir compris, ne donne plus n'importe quel pont d'or à n'importe qui... puisqu'il n'y a plus les moyens de le faire, de toute manière. Comme le mentionnait Ivan Leko en conférence de presse, il y a quelques semaines, les Rouches "vont devoir trouver le moyen de se rendre intéressants pour les joueurs en recherche de club".

Sans quoi, la saison prochaine pourrait être encore plus compliquée que celle-ci...d'autant que les montants de Challenger Pro League (le Beerschot et Dender, du moins) semblent mieux armés que les candidats aux play-downs, sauf Charleroi. La bataille pour la relégation pourrait être encore plus apre, et le Standard devra veiller à ne pas réellement en faire partie.