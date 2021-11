Tottenham a un nouvel entraîneur des gardiens

Marco Savorani est le nouvel entraîneur principal des gardiens de Tottenham. Il arrive à Londres après un passage de sept ans à la Roma, toujours comme entraîneur des gardiens.

Marco Savorani a collaboré avec Antonio Conte à l'AC Sienne en 2010-2011, et est passé par le Chievo Vérone et l'Atalanta avant de rejoindre la Roma.

We are pleased to announce the appointment of Marco Savorani as our First Team Goalkeeper Coach.



Welcome to Tottenham Hotspur, Marco! 💙