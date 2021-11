Claude Puel répond à ses détracteurs

En raison des mauvais résultats de l'AS Saint-Etienne, seulement 19e au classement de la Ligue 1, le technicien français se retrouve ciblé par les critiques depuis le début de la saison.

Alors que les supporters des Verts réclament son départ, l'entraîneur Claude Puel a répondu à ses détracteurs dans les colonnes du quotidien L'Equipe ce jeudi.

"Si j'estime les critiques des fans injustes ? Ce serait commencer à avoir des états d'âme, perdre de la combativité et de l'influx. Si j'étais là-dedans, cela ferait longtemps que je serais parti ou fait le nécessaire pour être renvoyé. Je n'ai jamais été carriériste. J'ai un contrat, je suis pro et je donne pour le club qui m'a fait venir. Je ne veux pas avoir de pensées négatives. Je suis dans mon trip. En mission. Pas là pour une gloriole personnelle. Il faut y arriver. Le contexte supporter est un élément supplémentaire à prendre en considération mais sans dévier de la trajectoire. Sur la sellette ? Je ne fonctionne pas comme ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pression autour du club. Elle ne me fera pas dévier de ce que j'estime être le plus important pour le club. J'ai dit aux joueurs : 'On aimerait tous jouer le haut du tableau. Mais on a une noble cause et j'aimerais dire qu'on l'a réussie en fin de saison'", a lâché le coach stéphanois.