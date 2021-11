Jérôme Boateng s'en est pris à Rayan Cherki

L'Olympique Lyonnais a vraiment passé une sale soirée à Rennes (4-1) avant la trêve internationale. Mais le cauchemar a continué après le coup de sifflet final dans le vestiaire.

Il y a eu une altercation dans le vestiaire lyonnais après la défaite contre Rennes. Jérôme Boateng (33 ans, 8 matchs en L1 cette saison) s’en est pris à Rayan Cherki (18 ans, 8 apparitions en L1 cette saison). Selon L’Equipe, le défenseur central, remonté, a reproché à son coéquipier un petit pont tenté et raté dans sa moitié de terrain à la 88e minute. Apparemment, la réponse du milieu offensif n’a pas plu à l’Allemand qui s’est présenté debout face au jeune Gone assis. "Pour qui tu te prends ? Tu as 18 ans tu n'as rien fait ! Tu dois me respecter !", aurait lâché Boateng en anglais devant tout le groupe.

Après de longues secondes durant lesquelles joueurs, membres du staff et dirigeants ne sont pas intervenus, les deux hommes ont fini par être séparés. Et ont probablement tourné la page deux semaines plus tard.