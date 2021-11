Thierry Henry a été surpris par Lionel Messi

Après 21 années de bons et loyaux services, La Pulga a décidé de quitter le FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain l'été dernier.

L'arrivée de Lionel Messi (34 ans, 8 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison) au Paris Saint-Germain a surpris Thierry Henry.

"J'étais surpris au départ de voir Lionel Messi partir de Barcelone. Même lui a dit qu'il ne s'y attendait pas. Maintenant, il vient au PSG. Paredes, Di Maria et son ami Neymar ont dû lui en parler. Il voit qu'il a capacité de se retrouver dans une équipe qui peut gagner. Déjà le championnat, et j'espère pour lui et le football français la Ligue des Champions. Mais ça me fait bizarre de le voir avec les couleurs du PSG", a expliqué le consultant pour Prime Vidéo.

"Bien sûr que c'est bien pour la Ligue 1 et pour le PSG. Que ce soit sur les ventes de maillots ou sur le terrain. On sait qu'il n'a toujours pas marqué en championnat mais il l'a déjà fait en Ligue des Champions. Lionel Messi à Paris, c'est extraordinaire. Je pense que les gens suivent plus la Ligue 1 maintenant, comme avec l'arrivée de Zlatan et des autres après. Ça dépasse même la Ligue 1. Mais je suis content de voir ce qu'ont pu faire le PSG et le championnat aussi. Comme ce qu'avait fait l'OL dans le passé pour maintenir la Ligue 1 à un certain niveau", a conclu Henry.