Quatre personnes en garde à vue après les incidents lors d'OL-OM

Après le jet de bouteille sur Dimitri Payet, quatre personnes ont été mises en garde à vue.

D'après les informations de L'Equipe, quatre individus dont un mineur de 17 ans ont été interpellés et placés en garde à vue après les incidents ayant amené l'arrêt définitif de "l'Olympico" entre Lyon et Marseille. Parmi ces quatre personnes figure l'auteur présumé du jet de bouteille, qui aurait été identifié via les caméras du stade. Deux d'entre eux ont été soupçonnés de jets de projectiles et de fumigènes, et ont déjà été relâchés.

Le supporter de 32 ans soupçonné du jet de bouteille, et qui n'est affilié à aucun groupe d'ultras, a été emmené au commissariat très peu de temps après les faits. Il pourrait rester en garde à vue pour la journée.