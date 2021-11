Coup dur pour le RB Leipzig : cinq joueurs positifs au Covid-19

Bourreau du Club de Bruges lors de la 5ème journée de la Ligue des champions, le club allemand sera opposé au Bayer Leverkusen ce dimanche à 17h30 dans le cadre de la 13e journée de Bundesliga.

Coup dur pour le RB Leipzig qui devra se passer de cinq joueurs selon les informations de L'Équipe. Alors que la crise sanitaire tend à s'aggraver en Allemagne, l'effectif dirigé par Jesse Marsch, déjà placé en quarantaine, est lui-même directement impacté.

En plus de Yussuf Poulsen annoncé positif plus tôt dans la journée, Willi Orban, Hugo Novoa et le Français Mohamed Simakan sont également positifs et forfaits pour ce match. Au surplus, tout comme son entraîneur, le gardien Peter Gulasci est toujours en quarantaine après avoir contracté la Covid-19 la semaine dernière et ne sera pas non plus disponible pour la rencontre de dimanche.

Le Club de Bruges croise certainement les doigts afin de ne pas subir pas une autre vague de contaminations.