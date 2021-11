Courtois décisif, Vinicius magique: le Real conforte sa place de leader

Dans le choc de cette 14ème journée de championnat, le Real a retourné le FC Séville.

Le Real était leader, Séville à la quatrième place: ne cherchez pas plus loin: le choc de cette journée de Liga se jouait au Bernabeu. Et dans ce duel, c'est Séville qui frappe le premier, via Rafa Mir (12', 0-1) qui est ensuite tombé sur un grand Courtois qui a gardé son équipe dans le match.

A la demi-heure de jeu, Karim Benzema a remis les deux équipes à égalité en suivant une petite erreur de Bono (32', 1-1). On se dirigeait vers un nul quand Vinicius a pris le ballon sur le côté gauche, a éliminé un joueur, puis un deuxième avant de frapper fort dans la lucarne (87', 2-1). Quelques secondes plus tard, sur une tête à bout portant, Courtois a une nouvelle fois sorti un arrêt 5 étoiles pour garder les 3 points dans la Maison Blanche.

Au classement, le Real a toujours 4 points d'avance sur l'Atlético et est plus que jamais en tête de la Liga.