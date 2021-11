Ballon d'Or : Kevin de Bruyne termine à la 8e place

Il ne battra pas les records belges de Paul Van Himst et de Wilfried Van Moer, tous deux respectivement 4e lors des ballons d'or 1965 et 1980.

On espérait voir notre Kevin de Bruyne national être le plus haut possible dans ce classement. Véritable leader technique, le capitaine de Manchester City a été l'auteur d'une très belle année 2021, avec le titre en Premier League et la Carabao Cup remportés avec les Skyblues, chez qui il a été le meilleur passeur toutes compétitions confondues en 2020-2021 (18 assists). Défait en finale de la Ligue des Champions et sorti blessé lors de cette rencontre, il n'a pas été épargné par les pépins physiques lors de l'Euro et au début de cette saison. Sans doute cela a dû peser dans la balance...