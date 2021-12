Une victoire "chanceuse" pour Chelsea: "On a volé les trois points"

Chelsea s'est imposé à Watford, mercredi soir et c'est tout ce que retiendra Thomas Tuchel.

Grâce à Hakim Ziyech, monté à l'heure de jeu et buteur une dizaine de minutes plus tard, Chelsea est venu à bout de Watford, mercredi soir (1-2). Mais Thomas Tuchel n'était pas satisfait de la performance collective des Blues.

"Ce n'était pas notre jour", confie le coach allemand au micro de Chelsea TV. "C'était peut-être la première fois, mais on n'était pas vraiment prêt pour ce match. On peut dire qu'on a eu de la chance. On a volé trois points ce soir. Mais je ne me focaliserai plus trop sur ce match parce que nous jouons encore samedi."

Grâce à ce succès étriqué, c'est toujours en tant que leader que Chelsea abordera sa prochaine rencontre, samedi après-midi, sur la pelouse West Ham.